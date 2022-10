Tanzen ab der Lebensmitte

Die Die Dance Art School lädt zu einem neuen Tanzkurs für ältere Menschen.

„Diese etwas andere Art zu tanzen – die keinen fixen Tanzpartner erfordert – berücksichtigt vor allem Menschen, die mit zunehmendem Alter sehr oft keinen Partner mehr haben“, so Hefel. Innerhalb der Tänze werden die Tanzpartnerinnen und Tanzpartner immer wieder gewechselt. Durch diesen ständigen Wechsel muss sich das Gehirn auf immer neue Situationen einstellen und dadurch wird während der Kurseinheit auch noch ein ganz spezielles Hirnleitungstraining absolviert. Ausgebildete Tanzleiterinnen und Tanzleiter leiten dabei zum Tanzen an. „Wir freuen uns auf zahlreiche weitere Interessierte, die neben dem Spaß am Tanz auch ihre Konzentration, Beweglichkeit, den Kreislauf und ihr Gedächtnis stärken möchten“, so Christine Hefel und ihr Team. (cth)