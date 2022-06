Tanzaufführung der Jüngsten

Die Tanzklassen der Kleinen der Musikschule Montafon zeigten groß auf

Es herrschte ein Gewusel, Aufregung und viel Gelächter, als die Tanzklassen der Kleinsten der Musikschule Montafon dieser Tage zu ihrem großen Auftritt in die Turnhalle der Volksschule Tschagguns luden. Die insgesamt 38 Kinder waren nämlich gerade erst mal vier oder fünf Jahre alt. Und dennoch herrschte auch bei den Kleinen schon große Aufregung, als es hieß „Bühne frei“. Unter dem Motto „Es gibt so Tage…“ hatten die beiden Tanzpädagoginnen Iris Onnen und Celina Ganahl insgesamt neun unterschiedliche Tanznummern mit den Kindern einstudiert.

Eingebettet in eine Geschichte wurde die diversen Tänze hintereinander gezeigt. Unter dem großen Applaus der zahlreichen Zuschauergab es ein Wolkenlied, Äpfel auf dem Kopf, einen bunten Tanz, alles Rot oder etwa lustige Clowns. Am Ende wurden sogar die anwesenden Mütter und Väter in die letzte Tanznummer miteingebunden, sodass viel Bewegung im Turnsaal herrschte. „Tanz bedeutet Koordination und Kooperation. Es schult sowohl Fein- wie auch Grobmotorik und gibt den Kindern aber auch gleichzeitig Raum, um ihre Kreativität auszuleben“, weiß die Tanzpädagogin Iris Onnen au ihrer langjährigen Erfahrung. „Es beinhaltet aber auch soziale Komponenten, die in diesem alter ebenso wichtig sind, Zusammenhalt und ein Gruppenerlebnis“, weiß ihre junge Kollegin Celina Ganahl.

Dies alles wurde in den diversen Tanznummern klar ersichtlich. Das Besondere an dieser rund einstündigen Veranstaltung war allerdings die Freude und die Spontanität, mit der die Kleinsten bereits ihren großen Auftritt absolvierten. Am Ende gab es dann auch noch ein kleines Buffet im Foyer, so dass das „Tanzjahr“ der Kleinen in der Musikschule Montafon einen würdigen Abschluss fand.