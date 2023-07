Tanzabschluss „True Colours“

Insgesamt 165 Tänzer und Tänzerinnen luden zum Abschluss der Tanzklassen

Es herrschte Aufregung von Klein bis Groß an den zwei Abenden, an denen die Tanzklassen der Musikschule Montafon auf der Kulturbühne ihr Abschlussprogramm zeigten. Unter dem Titel „True Colours“ hatten die beiden Tanzlehrerinnen Celina Ganahl und Iris Onnen ein buntes Programm zusammengestellt, das alle Tänzerinnen von ihrer besten Seite beleuchtete. Insgesamt 14 verschiedene Performances von Tänzern in allen Altersstufen wurden dargeboten.

Die Überleitungen waren wie immer perfekt inszeniert, denn in diesem Jahr wurde eine vierköpfige Jury dargestellt, die die Tänzerinnen kritisch musterte. So wussten Berta Bundschuh, Wuppi Weißkopf, Charlene Schwarzschwein und Rosi Rosenheim zu jeder Darbietung natürlich einen passenden Kommentar. Doch am Ende mussten auch die Jurymitglieder feststellen, dass es nicht die beste Farbe gibt, denn die Welt ist einfach bunt. Jede Darbietung hatte eine andere Farbe. So traten die Kleinsten zu Beginn mit „Weiß“ auf, gefolgt von der Gruppe „Rosa“.