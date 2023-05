Tanz ist Festival am Dornbirner Spielboden

Ab Donnerstag, 9. Juni dreht sich im Dornbirner Spielboden alles um zeitgenössischen Tanz.

Der aus China stammende und in Montreal verwurzelte Tänzer und Choreograf Naishi Wang zeigt sein international tourendes Duo Face to Face dann am Mittwoch, 14. Juni zum ersten Mal in Österreich. Mit Mélanie Demers kommt am Freitag, 16. sowie Samstag, 17. Juni die Grande Dame der kanadischen Choreografie mit dem äußerst spektakulären Solo Icône Pop nach Dornbirn, in dem sie die Auren von Beyoncé und der schwarzen Madonna zusammenführt.

Zum ersten Mal in Europa präsentiert – kurz nach der Premiere in Montreal – eine sehr außergewöhnliche Künstlerpersönlichkeit mit indigenen Wurzeln ihr erstes abendfüllendes Werk: Be Heintzman Hope zeigt am Freitag, 16. und Samstag, 17. Juni, „Switch“ (meditadions on crying), eine ausdruckstarke, intensive Tanz-Performance zwischen Sound, Tanz und Verkörperungsritualen. „Zusätzlich gestaltet Be Heintzman Hope unsere diesjährige Installation mit dem Titel Poetics to Activate the Technology of the Body“, so Fritz und freut sich auf ein freudvolles Tanzfestival mit ganz besonderen Kunstereignissen.