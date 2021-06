Tanz ist exceptional

Ab nächster Woche gibt es im Dornbirner Spielboden zahlreiche Tanz-Highlights.

Eröffnet wird die Reihe mit einem unikalen Kunstprojekt von Liquid Loft / Chris Haring, welches für das Leopoldmuseum Wien und Musée d’Art Moderne Paris konzipiert worden ist und sich erstmals über das Areal des Spielbodens erstrecken wird. In ihrer Performance treten die acht Tänzerinnen und Tänzer von Liquid Loft aus einem scheinbaren Vakuum heraus und begeben sich in die Stadt. Als utopische Charaktere – inspiriert von revolutionären Künsten der Form, Linie und Perspektive – agieren die Künstle unabhängig und unangekündigt im öffentlichen Raum. Die Performances verdichten sich zu bestimmten Momenten zu einer Polyphonie und werden akustisch miteinander synchronisiert, um sich dann wieder aufzulösen.

Mit einer international besetzten Summer Stage für Jugendliche mit Workshops, Tanz-Werkstätten und Performances wird dann im Juli ein starkes Zeichen für die Jugend gesetzt und diese in dieser schweren Zeit aktiv unterstützt. „Im Rahmen des tanz ist Festivals bieten wir normalerweise jedes Jahr Schulklassen die einzigartige Möglichkeit, mit international renommierten Tänzern und Choreografen in Dialog zu treten und deren Lebenswerk, Kunstverständnis und Arbeitsmethoden in verschiedenen Workshops kennenzulernen“, erklärt Fritz. In diesem Jahr werden die Jugendaktivitäten von den Schulen kurzerhand in den Outdoor-Bereich verlegt. In verschiedenen Städten und Ortschaften finden jeweils offene Workshops statt, geleitet von den international renommierten Tänzern/Choreografen Valentin Alfery undd Oliver Robertson & Onyemachi Ejimofor.