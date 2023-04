Tanz-Battle im Culture Factor Y

Die besten Tänzer wurden beim Dance Battle im Lustenauer Culture Factor Y gekürt. Dieses Jahr tanzten auch Kinder mit.

Lustenau „Um was geht es beim Battle? Es geht ums Zuhören und Zusehen und um das Gefühl, dass die Tänzer uns vorzeigen. Sie tanzen vor, was sie bei der Musik fühlen und geben ihre Energie an euch weiter“, erklärte Moderatorin Jenny den Zusehern, die zum All Dance Battle am Samstagnachmittag ins Culture Factor Y gekommen sind. Auch dieses Jahr traten immer zwei Paare gegeneinander an. Jedes Team hatte die Chance, den anderen zu besiegen. Neu war dieses Jahr, dass viele Kinder sich zum Battle angemeldet haben, deshalb wurde ein eigenes Kids Battle durchgeführt.