Tannenduft für jedes Wohnzimmer in Vorarlberg

Ohne Baum gibt es für viele kein richtiges Weihnachten. Da fehlt einfach etwas.

„Jeder Familie sollte es in Vorarlberg möglich sein, einen geschmückten Christbaum zu Weihnachten im Wohnzimmer aufzustellen“, so Carmen und Martin sowie Selina und Hannes Wohlgenannt, die den Tannenhof in Dornbirn führen. „Der Baum gehört einfach zum Fest dazu.“ Bereits im letzten Jahr imitierte die sozial engagierte Unternehmerfamilie eine Spendenaktion. An allen 30 Christbaum-Verkaufsplätzen im „Ländle“ – von Bregenz bis Bürs – konnten Kund*innen beim Kauf eines Christbaums im vergangenen Jahr auch spenden.