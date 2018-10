Tanken so teuer wie seit vier Jahren nicht mehr

Der abgelaufene September war der teuerste Monat zum Tanken seit Oktober 2014.

Von August auf September ist der Preis für Super um 2,7 Cent auf 1,321 Euro pro Liter angestiegen. Bei Diesel war das Plus mit 3,6 Cent auf 1,262 Euro pro Liter sogar noch größer. Auf dem selben Niveau bewegten sich die Spritpreise zuletzt im Oktober 2014, wie der Autofahrerclub ÖAMTC am Mittwoch berichtete.Auch im Vergleich zum September 2017 war eine Preissteigerung zu beobachten. Heuer seien für Super um rund zwölf Prozent, für Diesel um rund 16 Prozent mehr zu zahlen als im Vergleichsmonat des Vorjahres, so der ÖAMTC der dazu rät, Preise zu vergleichen.