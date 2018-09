Tango verbindet

Tango mit Inklusion: Milonga für alle

Bregenz Andrea Seewald, Tänzerin aus Vorarlberg, und Matias Haber, Opernsänger aus Punta del Este in Uruguay, haben sich nicht nur als Paar gefunden. Seit einigen Jahren unterrichten Andrea und Matías Tango für Menschen mit Behinderungen. Diese berührende Erfahrung inspirierte sie dazu den Verein „Tinkers“ zu gründen.

Verbindung, Spaß und Tango das sind die drei Elemente, welche es tagtäglich braucht. „ Matias und ich leben das Projekt, beim Tango bekommt man den Kopf frei und konzentriert sich auf das Wesentliche“, schwärmt Seewald. Auf der Tanzfläche bewegen sich Jung und Alt, aus vielen verschiedenen Ländern. Es braucht keine Sprache die Paare finden sich. „Ich bin seit Geburt blind, die Sprache ist für mich im Alltag sehr wichtig. Hier beim Tango vergesse ich mein Handicap, ich brauche auch keine Sprache, alles reduziert sich auf das Gefühl“, so Teilnehmerin Rosalinde Heinzle.

Im Festspielhaus Bregenz trafen und treffen sich seit Freitag Tangostars, Hobbytänzer und Menschen mit Behinderungen, die dank Tinkers den Tango für sich entdeckt haben. “Man spürt, wie es dem anderen geht, lernt seinen eigenen Körper kennen und den anderen Menschen wahrzunehmen. Ohne Leistungs- und Konkurrenzdruck kann beim Festival jeder strahlen”, so der Tenor des ganzen „Tinker`s” Team.

Neben der Organisation des Festivals, unterrichten „Tinkers“ während des Jahres Tango für Menschen mit Behinderung in verschiedenen Städten. Mit „Abrazando el Tango“ in Uruguay und „Embracing Tango“ in Europa, haben sie hunderte von Schülern dazu ermutigt sich über den Tango zu verbinden. „Ich tanze auch unter dem Jahr sehr viel und freue mich immer auf das Festival“, erklärt Babsi Diem mit strahlenden Augen und entschwindet schnell wieder auf die Tanzfläche.