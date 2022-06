Tango Bohemio

„Buenos Aires – Licht und Schatten“ am 11. Juli um 19.30 Uhr im Rittersaal

Der Gitarrist Alejandro Sancho konzertiert nicht nur weltweit, er ist inzwischen auch Leiter der Tango-Szene in Dänemark. Der Geiger Amadeo Espina gewann den ersten Preis beim Wettbewerb „Junge Musiker“ in Santa Fe. Nach Engagements in Südamerika ist er seit 2011 am Staatlichen Philharmonie-Orchester in Mainz verpflichtet.