"Talks on Music and the Arts" macht Bregenz zur Bühne

Als zweiter Teil der Serie "Talks on Music and the Arts" des Kunsthaus Bregenz will Marinella Senatore die Kunst und die Vielfalt in Bregenz in den öffentlichen Raum tragen.

Die italienische Künstlerin kombiniert in ihren Arbeiten Theater, Tanz und Protest zu großen Performances im öffentlichen Raum. Auch für Bregenz hat sie sich etwas ausgedacht, bei gutem Wetter erstreckt sich ihr Werk vom KUB über die Fußgängerzone und dem Festspielhaus bis zum Molo. Los geht’s um 18 Uhr im KUB!