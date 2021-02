Talentprobe für Bludenzer Jungrodler

Igls (dk). Vorbilder wie Steu, Müller & Co. gibt es reichlich. Doch in Zukunft wollen die jüngsten Athleten des Rodelclubs Sparkasse Bludenz selbst an die Erfolge ihrer Idole anschließen.

Vom 12. bis 14. Februar 2021 fand in Innsbruck-Igls mit den „Weltjugendchallenge“ ein internationaler Rodelwettbewerb statt. Mit dabei auch die jüngsten Sportler vom Rodelclub Sparkasse Bludenz: Annalena Kottke, Leonie Konzett und Elias Fend. Mateusz Labenz konnte verletzungsbedingt leider nicht teilnehmen. Betreut und gemanagt wurde das Trio von Patrik Korbela, Rodel-Nachwuchskoordinator in Vorarlberg und der ehemaligen Rennrodlerin Sarah Tomaselli.

Bisher keine Trainingsmöglichkeiten