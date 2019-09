Talentierte Kinder als kleine Musicalstars

Mit der Einstudierung eines vollständigen Musicals fand eine Gruppe von Kindern eine sinnvolle und bereichernde Ferienbeschäftigung.

Lustenau Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „School is out“, angeboten von der Marktgemeinde Lustenau, studierten die beiden Studenten der „International Academy of Music and performing Arts Vienna“, Tiziana Mancosu aus Zürich und Jakob Wirnsperger aus Lustenau, mit zehn Kindern das Musical „Ritter Rost im Fabelwesenwald“ ein. Die Zuschauer bekamen ein reizendes Stück zu sehen, flott gespielt und mit erstaunlicher Sicherheit gesungen. Die acht Mädchen (zwei Jungs waren leider vor der Aufführung abgesprungen) agierten selbstbewusst und textsicher und einige von ihnen ließen absolut ausbaufähiges Schauspiel- und Gesangstalent erkennen.