Talente statt Euro

Feierabendmarkt des Vorarlberger Talente-Vereins

Rankweil. Talente, dass sind zum einen verschiedensten Fähigkeiten, die in irgendeiner Form jeder von uns von Natur aus mitbekommen hat. Beim Talente-Verein geht es darum sich im Rahmen dieser in die Gemeinschaft einzubringen und damit wird eine alternative Währung erschaffen. Jeder kann seine persönlichen Fähigkeiten präsentieren und sie somit verkaufen. Als Gegenleistung erhält er keine Waren oder Dienstleistungen – es handelt sich nicht um einen Tauschhandel – und auch kein Bargeld. Bezahlt wird in der fiktiven Währung „Talente“. Mit diesem Guthaben können die Mitglieder dann bei einem anderen Teilnehmer einkaufen gehen. Jeder legt dabei den Preis selbst fest, ganz wie im realen Handel entscheidet also Angebot und Nachfrage über die Höhe des Preises. Der Verein ist damit im ganzen Land aktiv, ist zwar nach Regionen aufgeteilt, eingekauft werden kann aber bei allen Mitgliedern. Man versteht sich damit als kleine Alternative zum bestehenden Geldsystem, welches laut dem Verein fast ausschließlich nur mehr der Spekulation und nicht mehr der Realwirtschaft dient. Zum Ziel gemacht hat man sich, die Wertschöpfung in der Region zu halten und damit etwas menschlicher, umweltfreundlicher und fairer zu gestalten. Eine zehnprozentige Gebühr auf die Einnahmen ersetzt den Mitgliedsbeitrag und finanziert das ganze Drumherum.

Bei einem Markt zum Feierabend trafen sich so zahlreiche Mitglieder im Rankweiler Vereinshaus und boten entsprechend ihre Waren sprich Talente an. Eingekauft wurde nicht nur untereinander, der Markt war offen für jeden. Zuerst mussten die Besucher aber ihre Euro gegen Talente eintauschen. Kurs: 10 Euro entsprechen 100 Talente. So wechselten selbstgemachte Marmeladen, Gewürze, Hochprozentiges, aber auch gebrauchte, jedoch brauchbare Gegenstände ihren Besitzer. Den Abend ließ man dann bei Kaffee und Kuchen oder einem kühlen Getränk ausklingen. Auch am Buffet waren die Preise nicht in Euro, sondern selbstverständlich in Talenten zu bezahlen. Am 24. November findet dann der große landesweite Talente Markt in Hohenems statt. CEG