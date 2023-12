Talente fördern und feiern …

Es war eine tolle Show, die die Jugendbotschafter*innen der Caritas Auslandshilfe mit „Vorarlberg hot Talent 3.0“ im Lauteracher Hofsteigsaal organisiert hatten.

Magic Timur als Hauptgewinner

Zum Publikumsliebling wurde am Ende der Show der zwölfjährige Zauberer Magic Timur gekürt, unter gebührendem Applaus konnte er den Hauptpreis entgegennehmen. „Die großen Gewinner:innen dieser Show sind jedoch die Kinder und Jugendlichen des Straßenkinderprojekts PROCS in Addis Abeba, Äthiopien. Der gesamte Erlös in Höhe von 2.282 Euro kommt traditionellerweise wieder dem Straßenkinderprojekt unter der Leitung von Ananas Girmai zugute, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, arbeitende Kinder von der Straße zu holen, ihnen den Zugang zu Bildung ermöglicht und Hygiene sowie warmen Mahlzeiten bietet“, freuen sich die Jugendbotschafter:innen, dass sie mit ihrem Einsatz Gleichaltrigen in Äthiopien helfen können.