Talente auf dem Catwalk

Die Offene Jugendarbeit Dornbirn stellte beim Fest 50 Jahre Diözese Feldkirch ihre Vielseitigkeit unter Beweis.

Das Fest am See

Auch Dornbirns Bürgermeisterin Andrea Kaufmann ist unter den Besuchern des Festes am See. Interessante Programmpunkte der Katholischen Kirche Vorarlberg und zahlreiche Aussteller locken Gäste in Scharen aus dem ganzen Land nach Bregenz. Aus Dornbirner Sicht sind die Wall of Fame der Jungen Kirche, Elke Maria Riedmann, der Hatler Kirchenchor, viele Ministrantinnen und Ministranten und die Jugendwerkstätten aktiv am Fest beteiligt.