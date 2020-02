Talent3 testet in Vorarlberg.

Talent3 testet in Vorarlberg. ©Udo Mittelberger

"Talent3" testet nun auch in Vorarlberg

Der neue ÖBB Cityjet TALENT3 ist ab sofort regelmäßig in Vorarlberg unterwegs: In den kommenden Tagen werden die Züge diverse Testfahrten in Vorarlberg absolvieren.

Nun haben auch Testfahrten in Vorarlberg begonnen, bei denen die Betriebssoftware des ÖBB Cityjet TALENT3 getestet wird. Österreichweit finden solche Testfahrten ohne Fahrgäste bereits seit November 2019 statt, am 5. Dezember reichte Bombardier die finalen Dokumente für die Betriebsbewilligung beim Verkehrsministerium ein.

„Wir haben intensiv an der Optimierung der Betriebssoftware gearbeitet“, so Christian Diewald, Geschäftsführer Bombardier Transportation Austria. Diewald ist weiterhin zuversichtlich, dass der Probebetrieb mit Fahrgästen im ersten Halbjahr 2020 aufgenommen wird.

Neuer Multifunktionsbereich

„Dann werden auch die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger in den Genuss der neuen Zuggarnituren kommen“, sagt ÖBB-Regionalleiter Marcus Ender. Die ÖBB Cityjet TALENT3 sollen rund 300 Sitzplätze bieten – ein Plus von 50 Prozent – und deutlich höheren Komfort mit größeren Sitzabständen, Armlehnen, Fußrasten, Steckdosen, intelligenten Klimaanlagen. Auch soll es einen neuen Multifunktionsbereich geben - mit mehr als 42 Radabstellplätzen im Sommer sowie zusätzlichen Sitzplätzen und Halterungen für Ski und Snowboards im Winter.

„Die neuen Züge bringen deutlich mehr Platz und Komfort für alle", so Mobilitäts-Landesrat Johannes Rauch.