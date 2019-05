ÖBB sagt Präsentation des neuen "Talent3" ab

Anlässlich der Feier zu “150 Jahre Seelinie und Trajekt” wollte die ÖBB an diesem Wochenende in Vorarlberg eigentlich die neuen "Talent3"-Züge vorstellen.

Talent 3 kommt im Ländle an

Präsentation des “Talent3” abgesagt

Dr. Christoph Gasser-Mair, Pressesprecher der ÖBB für Tirol und Vorarlberg, erklärte gegenüber VOL.AT warum der neue “Talent3” am 4. und 5. Mai nun doch nicht in Vorarlberg präsentiert werden wird: “Die Zulassung für die Fahrzeuge ist aktuell in vollem Gange, die neuen Garnituren sind dazu in Berlin und in Ostösterreich unterwegs und liefern Messberichte für die Begutachtung durch unterschiedliche Gutachter. Die Präsentation in Vorarlberg würde mehrere Tage an Zulassungsfahrten kosten. Da geht es einerseits um die Fahrzeiten von und nach Vorarlberg und andererseits sind die Züge voll mit Messgeräten und es wären Umbauten nötig, um Besucher und Besucherinnen in den Zug zu lassen. Die Projektpartner Bombardier, ÖBB, Land Vorarlberg und Verkehrsverbund haben sich deshalb entschlossen, die Möglichkeit zur Besichtigung abzusagen, da der Fokus aktuell auf den Zulassungsfahrten liegt.”