Talent im Energiebereich

„Special Young Scientist Energy Award“ für Elisabeth Kuster aus St. Gallenkirch.

St. Gallenkirch. Elisabeth Kuster aus St. Gallenkirch erhielt kürzlich den „Special Young Scientist Energy Award 2018“ überreicht. Dabei liegen ihr Heizungstechnik, Energie- und Umweltbewusstsein quasi im Blut. Nach der Lehre als Installateurin im elterlichen Betrieb „MK Heizung-Sanitär Alternativtechnik“ in St. Gallenkirch startete sie ihre Weiterbildung. „Ich schließe gerade die HTL Jenbach in Tirol für den Zweig Gebäudetechnik mit Matura ab“, schildert Kuster. Weitere Praxis holte sie sich bei der Mitarbeit im elterlichen Betrieb in den Ferien. „Denn wir sind ein Familienunternehmen. Wir haben unser Handwerk von der Pike auf gelernt. Fachkompetenz und Erfahrung zeichnen jeden Einzelnen von uns aus“, sagt sie voller Stolz.

Wettbewerb Nun hatte der Studiengang „Energiewirtschaft“ an der Fachhochschule Kufstein Tirol auch in diesem Schuljahr 2017/2018 wieder einen Wettbewerb für vorwissenschaftliche Seminararbeiten an Gymnasien und höheren bildenden Schulen ausgeschrieben. Elisabeth Kuster machte mit und konnte die Jury mit ihrer Diplomarbeit „Heizungstechnik, Grundlagen & Planung einer Nahwärmeanlage“ beeindrucken. Heute ist sie die stolze Gewinnerin des „Special Young Scientist Energy Award 2018“.