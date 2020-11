Take Away Premiere für Pfadfinder Adventmarkt

Wirte vertreiben Selbstgemachtes, das für Markt vorgesehen war

Rankweil. An sich würden gerade die letzten intensiven Vorbereitungen für den großen, alle zwei Jahre stattfindenden Adventmarkt der Rankweiler Pfadfindergruppe laufen. Die aktuelle Situation lässt ein vorweihnachtliches buntes Markttreiben selbstverständlich nicht zu, für die Pfadfinder aber bedeutet die Absage mehr als nur ein kleines Problem. Da beim Markt eigentlich nur selbst hergestellte Waren verkauft werden, hat man bereits im Frühjahr voller Motivation mit den Vorbereitungen begonnen. Marmelade und Gelees wurden eingekocht, Pesto und Chutney zubereitet, in rund 2000 Gläser abgefüllt und diverse hochprozentige Tröpfchen in Flaschen abgefüllt. Nun sitzt man nicht nur auf einem wahren Berg an Köstlichkeiten, der Verkaufserlös sollte auch einen nicht unerheblichen Teil der Finanzierung der Jugendarbeit des Vereins abdecken.