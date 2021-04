Vorletztes Wochenende konnten im Theresienheim äthiopische Speisen abgeholt werden. Im Rahmen der von der Pfarre St. Peter und Paul mitiniziierten Aktion „Take away für Tigray“ konnten somit Spendengelder lukriert werden, die der kriegsgebeutelten Region Tigray in Äthiopien zugutekommen.

Am vorletzten Wochenende ging es im Lustenauer Theresienheim rund. Unter dem Titel „Take away für Tigray“ kochten freiwillige Helferinnen und Helfer insgesamt rund 400 äthiopische Gerichte und backten mehr als 650 Injeras (äthiopische Fladenbrote). Die Pfarre St. Peter und Paul, die diese Aktion mitiniziiert hat, konnte dem gebürtigen Äthiopier Mag. Weldeyohannes Tesfay nun knapp 4.000 € aus dem Verkauf der Speisen sowie aus freiwilligen Spenden übergeben. Der Dank des seit 17 Jahren in Österreich lebenden und vor 40 Jahren in der Region Tigray in Äthiopien geborenen AHS-Religionslehrers fiel überschwänglich aus. „Es ist eine große Freude zu sehen, dass mich so viele bei meinem Versuch, den Menschen in meiner Heimat zu helfen, unterstützen.“ Der Wahl-Lustenauer hält Kontakt zu seinen Verwandten in der Konfliktregion und zeichnet ein düsteres Bild von der Situation im Norden des armen Landes.