"Tagesschau"-Moderatorin kriegt 50-Sekunden-Lachanfall

In einer ungewohnten Situation während der "Tagesschau" am Mittwochmorgen konnte Sprecherin Susanne Daubner ihre Lachanfälle kaum kontrollieren. Die Ursache dafür schien in einem vorigen Segment des ARD-Morgenmagazins zu liegen.

Die "Tagesschau"-Sendung, die um 7.30 Uhr begann, verlief nicht wie gewohnt. Susanne Daubner, die langjährige Sprecherin der Nachrichtensendung, hatte Schwierigkeiten, ihre Contenance zu bewahren.

"Das tut mir jetzt echt leid"

Schon bei der Begrüßung der Zuschauer schien Daubner in einer besonders heiteren Stimmung zu sein. Trotz wiederholter Versuche, sich zu sammeln, brach sie immer wieder in Lachen aus. "Das tut mir jetzt echt leid", gelang es ihr zwischen den Lachanfällen zu sagen.

Moderatorin kriegt sich kaum ein

Obwohl die Lachanfälle insgesamt rund 50 Sekunden andauerten, gelang es Daubner schließlich, ihre Professionalität wiederherzustellen. Mit einem entschlossenen "Nein, ich krieg’ das hin, ich muss", gelang es ihr, die Nachrichten ernsthaft zu präsentieren.

Was ist die Ursache des Lachanfalls?

Was könnte diesen unerwarteten Ausbruch von Heiterkeit verursacht haben? Unmittelbar vor der "Tagesschau"-Sendung lief das ARD-Morgenmagazin, in dem die Moderatoren Sven Lorig und Anna Planken einen Beitrag über Rugby in Frankreich diskutierten. Nach einem humorvollen Gespräch über die Regeln des Spiels machte Planken eine Überleitung zur "Tagesschau". Dies schien den Anfang von Daubners Lachkrampf auszulösen.

Nach der Sendung stellte Lorig eine entschuldigende Frage an Daubner, ob er möglicherweise der Auslöser für ihren Lachanfall gewesen sei. Aus dem "Tagesschau"-Studio kam die kurze Antwort: "Ja!". Den Rest des Tages präsentierte Daubner jedoch ohne weitere Vorfälle.

Ein seltener Moment in der "Tagesschau"-Historie

Solche Momente der Heiterkeit sind in der Geschichte der "Tagesschau" selten. Susanne Daubner, die seit 1999 die Nachrichten für die Sendung präsentiert, hat solch eine Situation sicherlich nicht oft erlebt. Es war ein seltener und menschlicher Moment in einer sonst sehr ernsthaften Nachrichtensendung.