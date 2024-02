Tag und Nacht Müllsäcke: Dornbirn führt neuen Automaten ein

Dornbirn hat am Rathaus einen Automaten für Müllsäcke installiert, der den Einwohner:innen ermöglicht, rund um die Uhr Zugang zu verschiedenen Müllsäcken zu haben.

Seit dem 19. Februar bietet die Stadt Dornbirn eine neue Serviceleistung an. Einen Automaten für Müllsäcke direkt beim Rathaus. Dieser Schritt soll den Alltag der Dornbirner vereinfachen, wie Bürgermeisterin Andrea Kaufmann berichtet: "Der Automat steht rund um die Uhr vor dem Rathaus zur Verfügung."

Schutzmaßnahmen

Zugänglichkeit

Der neue Automat befindet sich neben dem Rathauseingang an der Bergmannstraße, er ermöglicht es den Bürger:innen, außerhalb der regulären Öffnungszeiten des Rathauses und auch am Wochenende Müllsäcke zu erwerben."Die Bezahlung der Müllsäcke erfolgt bargeldlos und ist nur mit Bankomat- oder Kreditkarte möglich.“ so die Bürgermeisterin.