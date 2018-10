Tag des Kaffees: Zu Besuch in der Rösterei Kaffeebohne

Am 1. Oktober wird der "Tag des Kaffees" gefeiert. VOL.AT hat in der Kaffeerösterei Kaffeebohne in Dornbirn nachgefragt, wie die Vorarlberger den Kaffee am liebsten trinken.

In der Kaffeerösterei Kaffeebohne in Dornbirn wird hochwertige Kaffees aus der ganzen Welt schonend geröstet. In der hauseigenen Kaffeebar können die Kreationen aus frisch gerösteten Kaffeebohnen auch gleich genoßen werden. VOL.AT traf Carmen Bitschnau, Inhaberin der Kaffeebohne in Dornbirn, in ihrem Geschäft und sprach mit ihr über das braune flüssige Gold.

Lieblingsgetränk der Österreicher Kaffee ist das Lieblingsgetränk schlechthin der Österreicher. Rund dreimal am Tag greift der durchschnittliche Österreicher laut Erhebung einer namhaften Kaffeehauskette zur Kaffeetasse. Ein Leben ganz ohne Kaffee wäre für einige nur schlecht bis gar nicht vorstellbar. Das weiß auch der Österreichische Kaffee- und Teeverband und feiert dieses Jahr bereits zum 17. Mal den “Tag des Kaffees”.