Tag des Denkmals: Führungen in Rankweil

Am 25. September ist Tag des Denkmals – und die Marktgemeinde Rankweil und das Mesnerstüble laden alle Interessierte – ob jung oder alt – zu kostenlosen Führungen und Vorträgen auf den Liebfrauenberg ein.

In Not, als Zeichen von Dankbarkeit oder Frömmigkeit wurden Kapellen und Kirchen von Gläubigen gestiftet, aufgesucht und gepflegt. Hinter diesen denkmalgeschützten Bauwerken stehen oft sagenhafte Geschichten, die zum Erzählen und Erleben einladen.

Auf dem Programm am Tag des Denkmals stehen die Pestkapelle, die St. Michaelskapelle (Friedhofskirche) sowie zwei Kapellen in der Basilika – die Fridolins- und Landesgedächtniskapellen.

Treffpunkt ist die Pestkapelle in der Montfortstraße (Höhe Kapellenweg)