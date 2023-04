Auf Initiative der ARGE Streuobst und des Umweltdachverbandes wird am Freitag, 28. April europaweit wieder der „Tag der Streuobstwiese“ begangen.

Damit soll die Bedeutung der Streuobstwiese für die Tier- und Pflanzenwelt und die Gesellschaft in ganz Europa hervorgehoben werden. Der „Tag der Streuobstwiese“ findet jeweils am letzten Freitag im April statt. Um diese Jahreszeit stehen in vielen Regionen Österreichs, Deutschlands und der Schweiz sowie unter anderem auch in der Bretagne, der Normandie, in Luxemburg und in Slowenien die Streuobstbäume in Blüte. Europaweit nutzen Streuobst-Initiativen, Obstverarbeiter/-innen, Naturschutzorganisationen, Schulen und Tourismusregionen diesen Tag, um auf die Streuobstwiese als Ort der Biodiversität, der Obstvielfalt, der Erwerbsgrundlage, des Genusses und der Erholung und als wichtiger Teil der Kulturlandschaft aufmerksam zu machen.