Tag der Pflege und aktuelle Stimmung der Gastronomie

Mario Wölbitsch, Leiter der Krankenpflegeschulen und Mike Pansi, Obmann der Fachgruppe Gastronomie sprechen am Mittwoch bei "Vorarlberg LIVE" mit Pascal Pletsch über die aktuelle Lage in ihren jeweiligen Branchen.

Am Internationalen Tag der Pflege werden die Rufe nach einer Ausbildungsreform für Pflegepersonal laut. Wie wichtig ihr Einsatz ist, wird nicht mehr bestritten. Aber für die massiven Überstunden, die manch ein Pfleger und eine Pflegerin in Kauf nehmen muss, gibt es noch keine Lösung. Fehlt es auch im Ländle an Personal und ist die Ausbildung zur Pflegerin und zum Pfleger noch interessant? DPGKP Mario Wölbitsch, Leiter der Gesundheits- und Krankenpflegeschulen Feldkirch und Rankweil heute im Interview mit Pascal Pletsch in „Vorarlberg LIVE“.