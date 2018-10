Tag der offenen Tür von Müllis Blumenshop war ein großer Erfolg

Am vergangenen Wochenende feierte das traditionelle Floristik-Unternehmen Müllis Blumenshop in Lustenau den Tag der offenen Tür.

Rund 800 Interessierte nutzten die Möglichkeit, die neuen Räumlichkeiten des Unternehmens kennen zu lernen und sich mit Blumen für den Herbst einzudecken. „Es ist wunderschön zu sehen, wie viele Personen uns besuchten und mit uns feierten. Ein ganz großes Lob an unser Team, welches hervorragende Arbeit leistete und den Besuchern mit Rat und Tat zur Seite stand“, so Sylvia Golderer, Besitzerin von Müllis Blumenshop. Zu Beginn des Monats Oktober wechselte das Unternehmen an den neuen Standort in der Gänslestraße in Lustenau.