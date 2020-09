Tag der offenen Tür trotz Covid

Die Musikschule Montafon lud zum Tag der offenen Tür mit HygienemaßnahmeDie Musikschule Montafon lud zum Tag der offenen Tür mit Hygienemaßnahmen

Es war eine besondere Herausforderung für die Musikschule Montafon am vergangenen Samstag Vormittag, als sie zum Tag der offenen Tür lud. Denn die Hygienemaßnahmen aufgrund von Covid 19 waren strikt. Im Ganzen Haus mussten Masken getragen werden und auch die Instrumente mussten andauernd nach jedem Besucher desinfiziert werden und durften nur mit Einweghandschuhen angefasst werden. „Ein besonderer Tag für uns alle, den wir aber auf jeden Fall anbieten wollten“, resümiert Dietmar Hartmann, der Leiter der Musikschule Montafon. Natürlich gebe es Einschränkungen, vor allem bei den Blasinstrumenten.

Denn da dürfen die Kinder die Instrumente wirklich nur angreifen und eben zuhören, wenn der Lehrer oder der Musikschüler etwas vorspielt. Zudem wurde strikt darauf geachtet, dass immer nur eine Person oder eine Familie ein Zimmer betrat. Aus diesem Grund war wohl auch weit weniger los in den Gängen und Zimmern der Musikschule Montafon als an vorhergehenden Tagen der offenen Tür. „Dennoch sind wir mit dem Interesse sehr zufrieden und wollten diesen Tag unbedingt machen“, so Hartmann.