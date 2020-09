Tag der offenen Tür in der Rheintalischen Musikschule

Viele nützten die Gelegenheit, die Schule näher kennenzulernen.

Lustenau Es war nicht so einfach wie in anderen Jahren, als man alle Instrumente ausprobieren durfte. Trotzdem konnten sich viele Interessierte, hauptsächlich Kinder mit ihren Eltern, informieren und auf diese Weise die Musikinstrumente und die Lehrpersonen aus der Nähe kennenlernen. Diese Möglichkeit wurde sowohl im Hauptgebäude in der Maria-Theresien-Straße, als auch im Jazzseminar in der Bildgasse und in der Alten Schule in Höchst geboten.