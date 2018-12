Tag der offenen Tür in der Kathi-Lampert-Schule

Viele Interessierte fanden am Freitag den Weg nach Götzis

Götzis In der Kathi-Lampert-Schule wird gelernt wie man Menschen mit Behinderungen darin unterstützt, in assistierter Freiheit zu leben. Am Tag der offenen Tür konnten sich Interessierte ein Bild von den Ausbildungsmöglichkeiten machen. Den ganzen Nachmittag fand regulärer Unterricht statt. Die Interessierten konnten sich zu den Studierenden setzen. Da wurden dann gemeinsam die ersten Gebärden gelernt oder der Unterschied zwischen Fein- und Grobmotorik erarbeitet.