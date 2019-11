Tag der offenen Tür an der MS Sulz-Röthis

Die Mittelschule Sulz-Röthis lädt zum Tag der offenen Tür ein.

SULZ/RÖTHIS/VIKTORSBERG Am Freitag, den 15. November stehen die Türen an der Mittelschule Sulz-Röthis in der Zeit von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr für alle interessierten Schülerinnen und Schüler aus den umliegenden Volksschulen offen.

Die Besucher können sich in Form eines Schulrundganges und einer kleinen Schulrallye persönlich ein Bild vom vielseitigen Bildungsangebot an der Mittelschule Sulz-Röthis machen. Schüler und Lehrpersonen stehen natürlich gerne für allfällige Fragen zur Verfügung (etwa Fächerangebot oder Ganztagesbetreuung) und für Verpflegung ist auch gesorgt. Die Einladung richtet sich in erster Linie an die Schülerinnen und Schüler aus den Zubringervolksschulen Sulz, Röthis und Viktorsberg, aber auch andere interessierte Gäste sind herzlich willkommen. EP