Tag 2 der Ausreisekontrollen: Wieder Stau in Fußach

Auch am zweiten Tag der Ausreisekontrollen im Rheindelta sorgen diese für Stau.

Bereits am Mittwoch sorgten die Kontrollen für Rückstau und Wartezeiten im Frühverkehr. Am Donnerstag um 6.30 Uhr gab es bereits stockenden Verkehr im Gemeindegebiet von Fußach.

Landeshauptmann Markus Wallner appellierte bereits am Montag bei Verkündung der verschärften Maßnahmen an die Bevölkerung, das Testergebnis digital oder in ausgedruckter Form griffbereit zu halten, um den Verkehrsfluss nicht zu gefährden. Bei den Ausreisekontrollen aus dem Leiblachtal und dem Bregenzerwald sei es immer wieder vorgekommen, dass das Testergebnis erst am Kontrollpunkt heruntergeladen wurde.