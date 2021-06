Tafeln gegen den Abfall

Das BG Lustenau hat sich gegen achtlos weggeworfenen Abfall in der Natur stark gemacht.

Lustenau Benutzte Masken, zerdrückte Dosen, Plastikflaschen und Zigarettenschachteln sehen die Autofahrer an der Sägerstraße täglich, wenn sie Richtung Eishalle fahren. Dort hängen verschiedenste Abfälle, die in den Wiesen oder auf den Straßen gefunden wurden, an Holzschildern. Passend dazu, finden sich originelle Sprüche, die zum Nachdenken anregen. Konstruiert wurden die Schilder von den Schülern der 4c. Sie haben im Werkunterricht die Holzlatten beschriftet und sich dazu kreative Sprüche ausgedacht.

Der Müll für die Schilder stammt aus den Müllsammelaktionen, die die Schüler in der Corona-Zeit zusammengetragen haben. „Herr Bösch von der Abfallwirtschaft der Gemeinde fand unsere Idee der Müllschilder auf Anhieb gut und hat uns sofort darin unterstützt“, erklärt Ulrike Studer, Professorin am Bundesgymnasium Lustenau. Er hat die Schüler mit Brettern und Pfählen ausgestattet. So wurde der Grundstein für die Müllmobiles, wie sie Studer nennt, gelegt. Der Müll wurde von Anfang an in zwei unterschiedlichen Säcken gesammelt: jener der direkt weggeschmissen wurde und der andere, den man für diese Aktion verwenden kann. „Wir hoffen, dass unsere Schilder zu einer Bewusstseinsveränderung führen und die Problematik des Mülls in den Wiesen verdeutlicht“, so Studer. Bvs