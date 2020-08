Tänzerisch durch die Ferien

Die Dance Art School Dornbirn lud zur Abschlussaufführung ihrer Ferien-Tanzwoche.

Corona bedingt durften keine Eltern in die Tanzschule, die Kinder wurden im Freien „gesammelt“ und dann ohne Eltern in die Tanzschule geführt. „Vor allem bei den ganz Kleinen war ich überrascht wie reibungslos das funktioniert hat“, so Rützler. Die Kids & Teens wurden von den Minis getrennt und in verschiedenen Sälen unterrichtet und die Pausen jeweils abgestimmt.