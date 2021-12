Täglich öffnet sich der Feldkircher Adventkalender

Wer durch Feldkirch spaziert, hat bestimmt schon die weihnachtliche Gestaltung einiger Fenster in der Innenstadt entdeckt. Dahinter verbirgt sich der „Feldkircher Adventkalender“.

Während der Adventszeit verstecken sich hinter den 24 Geschäften in der Feldkircher Innenstadt kleine Aufmerksamkeiten. Es gibt tolle Aktionen, besondere Services, Spenden für einen guten Zweck und vieles mehr. Welche Aktionen genau dahinterstecken, kann jeden Tag in Facebook oder Instagram 24 Stunden lang in den Stories entdeckt werden.