Tabellenschlusslicht, Vize-Weltmeister und Musikgenuss

Zum Wochenstart besuchen Christoph Längle vom Fußball-Bundesligisten SCR Altach, der Biersommelier-Vizeweltmeister Felix Schiffner und der Musiker Phillipp Lingg samt neuem Album das Studio von "Vorarlberg LIVE".

"Angsthasenfußball" titelten die Vorarlberger Nachrichten nach der sechsten Saisonniederlage: Am Samstag verlor der SCR Altach im Schnabelholz in der neunten Spielrunde mit 1:4 gegen die Austria Klagenfurt und steht aktuell mit nur fünf Zählern am Tabellenende. In der Vorwoche nahm bereits Sportchef Werner Grabherr seinen Hut und obwohl dieser mit Miroslav Klose einer der ganz Großen auf die Trainerbank der Altacher holte, wollten auch am vergangenen Wochenende die Sprechchöre der Fans nicht verstummen, sie skandierten lautstark: "Wir haben die Schnauze voll".