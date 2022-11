Tabellenführung und „Winterkrone“: SV typico Lochau gegen den FC Lustenau

Lochau. Treffpunkt Fußballplatz! Zum letzten Heimspiel vor der Winterpause kommt am Samstag, dem 12. November, der FC Lustenau nach Lochau. Spielbeginn im Stadion Hoferfeld ist bereits um 14.30 Uhr.

Mit dem FC Lustenau kommt zu diesem letzten Spiel in der Herbstsaison ein sehr starker Gegner nach Lochau. „Wir haben uns gegen die Lustenauer immer schwer getan, doch wir sind bestens motiviert, denn wir wollen als Tabellenführer und Winterkönig der Vorarlbergliga am 25. März 2023 in die Frühjahrsmeisterschaft starten“, so die stolze Vereinsführung und das gesamte engagierte Umfeld des SV typico Lochau.