Tabellenführer war eine Nummer zu groß

Nichts zu holen gab es für das blau-weiße Handballteam von Zoltan Balogh.

Nach einer Komplet verschlafenen Anfangsphase, konnte sich Florian Hintringer beim Stand von 3:0 als erster Feldkircher in die Schützenliste eintragen. Die gesamte erste Halbzeit war geprägt von technischen Fehlern, überhasteten Abschlüssen und einer miserablen Torausbeute. Die vielen Ballverluste der Montfortstädter bestrafte Altenstadt mit schnellen Kontertoren. Ab Minute 10 wackelte der Ball im gegnerischen Tor 15 minutenlang lediglich einmal! Auch das Rückzugsverhalten der Blau-Weißen war besonders in der ersten Halbzeit durchwachsen und so erzielte der TVA Tor um Tor. Mit einem 8-Tore-Rückstand ging es zur Pausenansprache in die Kabine.

Gangloff & Co. gaben sich jedoch auch nach dem Seitenwechsel und dem hohen Rückstand zu keiner Sekunde geschlagen. Nach drei schnellen BW-Toren in Folge, stand es in der 33 Minute plötzlich nur noch 11:16. Die Abwehr stand viel besser und auch im Angriff konnte man die vielen technischen Fehler abstellen. Was blieb war die schlechte Chancenverwertung. Als Christoph Kornexl in Minute 42 den Rückstand auf 3 Tore verkürzte, reagierte TVA-Trainer Andreas Frey und nahm die Auszeit. Doch ausgerechnet in dieser Phase scheiterten die Montfortstädter wieder an sich selbst, indem man 100%ige Tormöglichkeiten liegen ließ. In der Schlussphase standen Erlacher & Co. aufgrund von einigen Zeitstrafen immer wieder in Unterzahl auf dem Feld. Am Ende mussten die Montfortstädter eine klare 22:28 Niederlage gegen den Tabellenführer hinnehmen.