Tabellenführer SV typico Lochau empfängt am Samstag den FC Bizau

Der SV typico Lochau steht nach sieben Meisterschaftsrunden weiterhin ungeschlagen an der Spitze der Vorarlbergliga. Mit dem 3:3 Unentschieden auswärts in Andelsbuch hat man nach einer 3:1 Führung zwar die ersten beiden Punkte abgegeben, doch das Team um das Trainerduo Rifat Sen (TR) und Murat Coskun (CO) zeigte wiederum eine tolle Mannschaftsleistung. Stefan Maccani, Ygor Vieira und Misel Saric waren in einem ausgeglichenen und sehr unterhaltsamen Vorarlbergligaspiel die Torschützen.