Tabellenführer steht vor einer schwierigen Aufgabe

"Es braucht eine Topleistung um zumindest einen Punkt zu fixieren“, so FCD-Trainer Markus Mader vor dem Auftritt beim Aufsteiger Reichenau.

Die Tiroler mit den starken Kickern Stefan Milenkovic und Stefan Thurnbichler sind das zweitstärkste Heimteam in der Westliga. Zehn Punkte aus den ersten fünf Partien auf der neuen Sportanlage hat Reichenau geholt. FC Dornbirn kommt aber mit viel Selbstvertrauen zum Westliganeuling und muss auf Defensivkünstler Felix Gurschler (berufliche Gründe) verzichten. Hinter dem Einsatz von Torjäger Ygor Carvalho und Verteidiger Lukas Allgäuer steht ein dickes Fragezeichen. Die Rothosen konnten vier der fünf Auswärtsspiele in dieser Saison gewinnen und wollen die Spitzenposition mit Zuwachs an Punkten festigen.