Tabellenführer Kitzbühel kommt in die Rheinhalle

Knapp 48 Stunden nach dem Heimerfolg gegen Fassa wartet auf das Team des EHC Lustenau die nächste schwere Aufgabe. Zu Gast in der Rheinhalle ist am Samstag um 19.30 Uhr kein geringerer als der aktuelle Tabellenführer aus Kitzbühel.

Eine geschlossene Mannschaftsleistung, Kampf, Einsatz und Siegeswillen bescherten dem EHC Lustenau gegen Fassa die ersten drei Punkte in dieser Saison. Lange können sich die Cracks rund um Kapitän Max Wilfan jedoch auf diesem Sieg nicht ausruhen, den mit dem EC Kitzbühel kommt die derzeitige Tormaschine der Liga in die Rheinhalle Lustenau.

Die Gamsstädter haben sich punktuell verstärkt und mit Routnier Raphael Rotter einen ganz großen Fisch an Land gezogen. Im Sturm konnte Topscorer Joonas Niemelä gehalten werden. Jimi Kuronen – einer der stärksten Verteidiger der Liga – wird auch diese Saison die Defensive der Tiroler organisieren und so konnte rund um Kapitän Henrik Hochfilzer eine starke Mannschaft für diese Saison aufgebaut werden. In den ersten beiden Saisonspielen konnte die Mannschaft vollauf überzeugen, schickte den HC Meran mit einer 10:1 Packung nach Hause und gewann auch gegen Salzburg auswärts mit 4:2.

Mit ähnlichem Einsatz und Siegeswillen wie am vergangenen Donnerstag will der EHC Lustenau den EC Kitzbühel in die Schranken weisen. Ein großes Plus für die Lustenauer ist die Ausgeglichenheit im Kader. Alle vier Linien können Druck auf den Gegner ausüben. Auch die vier Schweden-Imports zeigten gegen Fassa tolle Leistungen und kommen immer besser in Schwung.