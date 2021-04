Szene Openair muss verschoben werden

Das Szene Openair muss auch heuer Corona-bedingt verschoben werden. Festivalchef Hannes Hagen verrät, dass es für 2022 bereits konkrete Gespräche mit Bands geben würde.

"Tourneen brauchen Vorlaufzeit"

Das Szene Openair lebt von Tanzen im Regen, morgendlichem Schwitzen im Zelt und sich nah und eng mit seinen Liebsten am Alten Rhein zu treffen. Auf eine Fortsetzung der ersten 30 Jahre und viel neuem Schwung dürfe man sich bereits jetzt schon freuen, so Hagen. "Es sind alle wieder sehr heiß drauf ausgelassen auf ein Festival zu gehen."

Konkrete Gespräche mit Bands

Das Szene Team versucht das gesamte Programm ins nächste Jahr mitzunehmen und weitere Highlights hinzuzufügen. Tickets behalten ihre Gültigkeit. "Auch mit Bands und Acts gibt es natürlich bereits konkrete Gespräche. Diese wollen wir allerdings erst veröffentlichen wenn auch wirklich alle Verträge unter Dach und Fach sind und sich die Pandemielage eindeutig zu einem Besseren gewendet hat."



Der ehrenamtliche Verein Szene Lustenau wird in den kommenden Wochen - je nach Covid-19-Entwicklung - an einem frischen kulturellen Programm arbeiten, das in einem adaptierten Rahmen stattfinden kann.