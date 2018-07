"Szene Lineup Lupe": Beatsteaks lassen kein T-Shirt trocken

Das größte Festival im Ländle rückt näher und wir nehmen die Bands für euch unter die Lupe. Am Samstag den 4. August werden die fünf Berliner der Beatsteaks Lustenau so richtig einheizen.

Wer einmal auf einem Konzert dieser Band war, weiß, dass beste Live-Stimmung garantiert ist. Nicht umsonst haben sie in den Jahren 2007 und 2008 zweimal hintereinander den MTV European Music Award als bester Live-Act einheimsen können. Aber was macht denn diese Shows so besonders und unvergesslich?