Szene Open Air 2022 - Anreisen, Tickets, Headliner

Szene Open Air 2022: So kommts du am besten hin und das gibt es zu sehen.

Szene Open Air 2022: So kommts du am besten hin und das gibt es zu sehen. ©VOL.AT/Steurer, szeneopenair.at

Szene Open Air 2022: So kommts du am besten hin und das gibt es zu sehen. ©VOL.AT/Steurer, szeneopenair.at

Das Szene Open Air Festival 2022 in Lustenau startet am 4. August. So kommst du am besten hin, hier findest du die Plätze zum Campen und Feiern und das ist das Programm. Tickets gibt es auch noch!

Anreise zum Szene Open Air

Die Veranstalter empfehlen die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.

An- und Abreisekarte für das Szene Open Air ©szeneopenair.at

Mit den Öffis

Mit Festival-Ticket oder Band einfach in Bus oder Bahneinsteigen.

Die Anreise ist damit aus ganz Vorarlberg gratis. Das Ticket oder Festivalband ist bereits der Fahrschein.

Das gilt auch für die Abreise vom Szene Open Air.

Wer sein Ticket erst vor Ort beim Festival kauft:

Für das Gratis-Ticket für Bus und Bahn findet ihr hier ein Online Formular zum ausfüllen.

Shuttlebusse fahren gratis vom Bahnhof Hohenems und Lustenau direkt zum Festival-Gelände. Den Fahrplan findet ihr hier.

Sollte es zu Verzögerungen beim Shuttlebus kommen, informieren die Veranstalter über ihre Stories auf Instagram.

Aus der Schweiz/Liechtenstein

Von Zürich kommend über St. Gallen zum Bahnhof Lustenau, mit dem Bus zum Gasthof Engel und dem Shuttlebus weiter zum Festivalgelände.

Aus Richtung Buchs kommend zum Bahnhof Heerbrugg. Mit dem RTB-Bus (ist kostenpflichtig bis zu Grenze) nach Hohenems zum Emspark. Der Gratis-Shuttlebus ist dann 1 Gehminute entfernt beim Cineplexx.

Kostenlose Alternative (von Zürich – Sargans kommend) mit der Bahn ab Buchs – Feldkirch (Railjet) und von Feldkirch mit dem Zug zum Bahnhof Hohenems. Von dort mit dem Shuttlebus zum Festival.

Aus Deutschland

Die Fahrt mit dem Zug von Lindau bis zum Bahnhof Hohenems ist mit dem Festivalticket kostenlos. Von dort aus mit dem Shuttlebus zum Festivalgelände.

Mit dem Fahrrad

Das Gelände liegt direkt am Radweg von Lustenau nach Hohenems. Fahrräder können gratis in abgesperrten und rund um die Uhr bewachten Bereichen abstellen. Von Lustenau kommend sind die Fahrradparkplätze direkt bei der Liegewiese (Badeausgang) und von Dornbirn/Hohenems kommend gegenüber Gutshof Heidensand.

Mit dem Auto

Autobahn aus Richtung Bregenz: Ausfahrt Hohenems (Parkplatz P1)

Autobahn aus Richtung Feldkirch: Ausfahrt Hohenems (Parkplatz P1) oder Dornbirn Süd (Parkplatz P2)

Parken mit dem Auto

P1:Hohenems Event.Center (Navi-Adresse: Markus-Sittikus-Straße 12, 6845 Hohenems) – Kostenlos. Befestigter Parkplatz. Shuttlebusse ab Haltestelle Cineplexx im 15-30 Minuten Takt.

(Navi-Adresse: Markus-Sittikus-Straße 12, 6845 Hohenems) – Kostenlos. Befestigter Parkplatz. Shuttlebusse ab Haltestelle Cineplexx im 15-30 Minuten Takt. P2: Festivalgelände Lustenau (Navi-Adresse: Schmitterstraße 10, 6890 Lustenau) – Gebührenpflichtig, €18,- pro Einfahrt. Keine Zufahrt für Caravan, Wohnmobile und Wohnwagen. Parkplatz ist nicht befestigt.

Achtung! Auf den Parkplätzen P1 sowie auch P2 besteht striktes Campingverbot.

Bringen und Holen

Beim Kreisverkehr an der L203 - Fußmarsch zum Gelände von zehn Minuten. Eine Zufahrt zum Festivalgelände ist NICHT möglich!

Das Festivalgelände



Das Szene Open Air auf einen Blick. ©szeneopenair.at

Feiern - Das sind die Headliner

Scooter, Marteria, Turbobier, Casper, Folkshilfe & Co: Das Line-up für das Szene Open Air 2022 in Lustenau steht schon längst fest - jetzt ist auch der Zeitplan für die Gigs beim Festival da.

self all Open preferences.

Zeitplan der Szene-Headliner

Donnerstag, 4. August 2022

19:25 Uhr: Folkshilfe (Alter Rhein Bühne)

20:45 Uhr: Anger (Szene Bühne)

21:35 Uhr: Marteria (Alter Rhein Bühne)

23:15 Uhr: Pronz (Szene Bühne)

00:10 Uhr: Prinz Grizzley & His Beargaroos (Alter Rhein Bühne)

Freitag, 5. August 2022

19:10 Uhr: Turbobier (Alter Rhein Bühne)

20:30 Uhr: Jules Ahoi (Szene Bühne)

21:25 Uhr: Casper (Alter Rhein Bühne)

23:05 Uhr: Sons of the East (Szene Bühne)

00:00 Uhr: Lo & Leduc (Alter Rhein Bühne)

Samstag, 6. August 2022

19:10 Uhr: Elderbrook (Alter Rhein Bühne)

20:30 Uhr: Dramas (Szene Bühne)

21:25 Uhr: Scooter (Alter Rhein Bühne)

23:05 Uhr: Jeremias (Szene Bühne)

00:00 Uhr: Elvana (Alter Rhein Bühne)

Der Zeitplan für das Szene Open Air 2022 ©szeneopenair.at

self all Open preferences.

self all Open preferences.

Die Tickets

Es gibt sogar noch Tickets für das Szene Openair in Lustenau - aber es heißt schnell sein. Aktuell sind sowohl Festivalpässe (117,87 Euro) als auch Tagespässe (ab 53,52 Euro) noch verfügbar. Kinder unter 10 Jahren haben freien Eintritt. Kinder von 10 bis 12 Jahren (Stichtag, 4. August 2022) erhalten den Festivalpass für das Szene Openair zum halben Preis der jeweiligen Tickets. Reservierungen von Kindertickets sind über tickets@szene-lustenau.at möglich.

Facts zum Szene Openair 2022 in Lustenau



Termin: 04. bis 06.08.2022

Eintritt:Fesitvalpass, Kombiticket oder Tagespass

Wo:Festivalgelände Alter Rhein in Lustenau

Bühnen:Alter Rhein Bühne, Szene Bühne und Tagesbühne am Campinggelände

self all Open preferences.