Der Zeitplan für das Szene Openair 2022 in Lustenau ist da

Scooter, Marteria, Turbobier, Casper, Folkshilfe & Co: Das Line-up für das Szene Open Air 2022 in Lustenau steht schon längst fest - jetzt ist auch der Zeitplan für die Gigs beim Festival da.

Headliner beim Szene Openair: Scooter, Marteria und Casper

In diesem Jahr sind Scooter, Marteria und Casper die Headliner beim über die Landesgrenzen hinaus beliebten Festival. Zudem darf man sich unter anderen auf "Turbobier" mit Marco Pogo, Kerosin95, BHZ, Provinz, Fiva, Elderbrook, Folkshilfe, Prinz Grizzley & His Beargaroos und Co freuen. Jetzt ist auch der Zeitplan für das Szene Openair in Lustenau da. Das Programm für die Tagesbühne wird eine Woche vor dem Festival bekanntgegeben.