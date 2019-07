Szene-Fans aufgepasst: So wird das Wetter!

Dazu die besten Servicetipps für dich: So kommst du am besten durch das Festival!

Das Szene Openair in Lustenau findet 2019 von 01. bis 03. August bereits zum 30. Mal in Folge statt. Wir machen dir als Festival-Besucher alles so einfach wie nur möglich und informieren dich über Wetter, Anreise und die Neuigkeiten auf dem Open Air.

So wird das Wetter

Am Donnerstag:

Zunächst ist es recht sonnig mit nur ein paar höheren Wolken. Am Nachmittag gesellen sich ein paar Quellwolken zur Sonne, die Schauer- und Gewittergefahr steigt aber nur über den Bergen leicht an, nicht in Lustenau. Es ist sommerlich warm. Tiefstwerte: 11 bis 15 Grad, Höchstwerte: 23 bis 27 Grad.



Am Freitag:

Am Freitag ist es nicht mehr ganz so schön wie am Donnerstag, auch nur mehr zeitweise sonnig. Tiefstwerte: 12 bis 16 Grad, Höchstwerte: 19 bis 25 Grad.

Am Samstag:

Der Samstag hat zwar einiges an Sonnenschein zu bieten. Die Luft ist aber noch launig und von Anfang an sind auch ein paar Wolken mit dabei. Der eine oder andere Schauer dürfte tagsüber noch entstehen, im Laufe des Nachmittags werden sie aber immer weniger wahrscheinlich. Die Temperaturen sind angenehm, es wird nicht allzu warm. Tiefstwerte: 11 bis 15 Grad, Höchstwerte: 20 bis 25 Grad.

Anreise

Die Veranstalter empfehlen die Anreise mit dem Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln bzw. unserem Shuttlebus!

Die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist aus ganz Vorarlberg gratis! Wer sein Festivalticket oder Festivalband schon hat muss sich keinen Fahrschein mehr ausdrucken, alle anderen können sich hier den Gratis Fahrschein sichern.

Weitere Informationen zur Anreise findet ihr hier!

Szene-Cooking-Class

Bei den Szene-Cooking-Classes lernen Besucher mit Chefkoch Alexander Meier (Michael Häfele Gastronomie) mitten im Kerngelände, neben dem Hopf’n’Roll Garten, leckere Vorarlberger Kässpätzle zuzubereiten, die dann gemeinsam genossen werden. Die Zutaten stammen fast zur Gänze von lokalen Händlern (Moosbrugger Käse in Mäder und Bio Bin Ich in Dornbirn). Die Vorarlberger Kässpätzle werden den Besuchern ganztägig angeboten.

Termine: Freitag und Samstag jeweils 14 Uhr



Kostenlose Anmeldung unter szeneopenair@gmail.com



Autogramme von den Stars

Auch dieses Jahr habt ihr im Autogrammzelt die Chance einige Musiker zu treffen. Bereits bestätigt haben Some Sprouts, Thorsteinn Einarsson, Arkan45 und Welshly Arms! Genaue Zeiten findet ihr in der Szene Openair App und auf der Tafel vor dem Autogrammzelt.

Lesebühne - “Green Words“

Wer sich beim Szene Open Air dieses Jahr zur „Auszeit“ eine Natur-Pause gönnt, der hat dieses Jahr erstmalig die Chance Sprachakrobaten in freier Wildbahn zuzuhören.

Gemeinsam mit Slamlabor veranstaltet das Szene Open Air dieses Jahr zum ersten Mal eine Slam-Lesebühne mit bekannten Gesichtern aus der Region und toller, akustischer Musik.

Termine: Freitag und Samstag jeweils um 15:00 Uhr beim Badeausgang



Trinkwasserstellen

Bei den Sanitäranlagen könnt ihr kostenlos eure Trinkflaschen auffüllen. Trinkt genug Wasser - es wird heiß!



Geländeplan

Den Geländeplan findet ihr hier!

Festivalpässe, Tagespässe für Samstag, sowie VIP-, Caravan-, Friendship- und Zelthotel-Tickets sind bereits restlos vergriffen.