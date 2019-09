Syrische Spezialitäten werden in Handarbeit in Berlin hergestellt

Kinda Alswedany erzählt auf dem Markt, was die süßen Köstlichkeiten ausmacht.

Dornbirn. Bis es so weit war, dass Kinda Alswedany syrische Kekse, die in Berlin hergestellt werden, hier auf dem Markt anbieten konnte, ist viel passiert. Inzwischen macht die Mutter von drei Töchtern, die im Jahr 2015 vor dem Krieg flüchtete und zunächst auch ihre eigene Familie in Damaskus zurücklassen musste, einen glücklichen Eindruck. Ihr Marktstand neben dem Roten Haus ist nicht groß, aber die kleinen Delikatessen und Kostproben davon, die auf einem Kuchenteller bereit stehen, fallen auf. Ansprechend ist auch das Design der Karton-Verpackungen, auf denen Zeichnungen syrischer Paläste und Motive aus der ehemaligen Heimat abgebildet sind. „Sie schützen gleichzeitig die delikaten Backwaren vor dem Einfluss von Licht und direkter Wärme“, sagt die 43-Jährige. Die Rezeptur ist einfach, die Herstellung in reiner Handarbeit jedoch ziemlich aufwendig. Mehl, Butter, Zucker und ganz viel Pistazien, Datteln oder Nüsse sind die Zutaten. „Die Pistazien importieren wir direkt aus Aleppo, sie gehören zu den besten der Welt“, versichert die frühere Innenarchitektin. Sie weist darauf hin, dass die Pistazien nicht gehackt werden, sondern als ganze Kerne auf den dünnen Teig gelegt werden.