Aktuelle technologische Entwicklungen wirken sich auf gestalterische und kommunikative Prozesse aus. Dieses Thema steht beim Symposium Artificial Design am 15. Mai im Terminal V bei Hefel Wohnbau in Lauterach im Mittelpunkt.

Den Auftakt bildet die Keynote Speech von Karel Golta. Der international anerkannte Designer und Innovationsberater ist Inhaber und Managing Director bei Indeed Innovation in Hamburg. Der Experte für Innovationsforschung und -entwicklung beschäftigt sich mit der Abschätzung der Folgen von „künstlicher Intelligenz“ für den Design Bereich. Welche Rolle zukünftig Design im digitalen Wandel spielen wird, gilt als zentrale Frage. Sein Vortrag zeigt auf, inwiefern Design als Innovationstreiber betrachtet wird und wie Unternehmen unterstützt werden können, technologische Herausforderungen wie dem Internet of Things (IoT), Robotik und KI erfolgreich zu begegnen.

Universitätsprofessor Manfred Faßler spricht als weiterer Keynote-Speaker zum Thema „Die Koevolution von Mensch und Maschine“. Der Medienwissenschaftler leitet an der Johann Wolfgang Goethe Universität in Frankfurt am Main das Forschungsnetzwerk Anthropologie des Medialen. In seinem Vortrag beleuchtet er die Frage, wie sich mit der Technologisierung unsere Lebenszusammenhänge aus koevolutionärer Perspektive verändern.