„Symphonisches Schrammelquintett Wien“

»Vindobona, du herrliche Stadt!« Der Titel von Josef Schrammels schwelgerischer Ovation an die Metropole Wien könnte beispielhaft für die Konzerte des Symphonischen Schrammelquintetts Wien stehen:

Das Quintett spielt diesen Sonntag, 11. Juli 2021, um 11.00 Uhr in der Villa Falkenhorst, Thüringen

Die Darbietungen des traditionsreichen Ensembles sorgen für Kurzweil und ein hohes musikalisches Niveau. Erst vor Kurzem gab das Symphonische Schrammelquintett Wien sein 70. Konzert im Wiener Konzerthaus. Natürlich darf bei all den schwungvollen Walzern, Märschen, Polkas und anderen Schätzen der K.-u.-k.-Monarchie auch die gute Portion »Wiener Schmäh« nicht fehlen: Kaum jemand versteht es so gut wie Kontragitarrist Peter Hirschfeld in seinen launigen Moderationen das Lebensgefühl einer beinah vergessenen Zeit wieder aufleben zu lassen.



Eintritt: 16.- Vorverkauf / 18.- Abendkasse

Die Veranstaltung findet nur bei guter Witterung statt. Weitere Informationen und Tickets unter www.falkenhorst.at